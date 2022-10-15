Лавров: в СНГ понимают объективную реальность нового состава РФ

В странах СНГ, по заявлению министра, не задавали вопросов по поводу присоединившихся к РФ регионов и приняли «объективную реальность нового состава» страны.

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Партнеры из СНГ спокойно приняли новый состав РФ и не задавали вопросов. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии Первому каналу.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, обсуждалось ли на саммите СНГ в Астане вхождение новых регионов в состав РФ. Министр сказал, что Москва предупредила своих партнеров о готовящемся событии еще на этапе подготовки к референдумам.

«Никаких вопросов не задают. Все понимают, что это объективная реальность», - пояснил дипломат, его ответ приводится на сайте ведомства.

Также, отвечая на вопросы журналистов, Лавров заявил, что неучастие Украины в мероприятиях Содружества показывает отсутствие заинтересованности в сотрудничестве. По его словам, Киев заинтересован «в подрыве всех связей, существующих на пространстве СНГ».

Ранее глава российского МИД заявил, что Россия не собирается «бегать за Западом» ради диалога по Украине. Москва открыта к предложениям Вашингтона, однако пока никто не обращался по этому поводу.