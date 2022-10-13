Лавров: мы не будем бегать за Западом для диалога по Украине

Глава МИД РФ отметил, что Россия ждет сигналов от Вашингтона по переговорам, но что может послужить таким сигналом, неясно.

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Россия не будет бегать за Западом для того, чтобы поговорить про ситуацию на Украине, однако будет ждать предложения от Вашингтона. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«К нам никто (на Западе. - Прим. ред.) с серьезными предложениями не обращался, бегать за ними мы не собираемся... У Вашингтона семь пятниц на неделе. Почти столько же, сколько у Зеленского. Я не знаю, что может послужить серьезным сигналом, но когда какой-то сигнал поступит, мы будем готовы его рассмотреть», - заявил Лавров в интервью «Известиям».

Ранее Лавров не исключил, что президент Украины Владимир Зеленский как «запретил сам себе» переговоры с Российской Федерацией, так потом и «забудет» про это - все будет зависеть от его собственного настроения и сообщений из Лондона или Вашингтона.