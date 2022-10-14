На следующей неделе начнутся переговоры по газовому хабу в Турции

По результатам переговоров будет представлен подробный доклад лидерам РФ и Турции, которые лично контролируют процесс.

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Результаты работ делегаций по газовому хабу в Турции будут представлены лидерам стран. Об этом сообщил дипломатический источник в Анкаре.

«Как вы уже знаете, лидерами двух стран соответствующим ведомствам поручено в очень оперативном порядке начать обсуждения, изучения возможностей этой идеи. Уже на следующей неделе мы начнем переговоры, место определится в ближайшие дни», - сказал РИА Новости собеседник агентства.

Согласно словам источника, по результатам переговоров будет представлен подробный доклад лидерам Российской Федерации и Турции, которые лично контролируют процесс.

Ранее на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Совещания по мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане российский лидер Владимир Путин заявил, что турецкий газовый хаб мог бы быть не только площадкой поставок, но и определения цены. Президент России назвал очень важным вопрос ценообразования.