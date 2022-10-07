В стране и мире Росавиация продлила запрет на полеты в южные аэропорты Ян Брацкий Режим ограничения полетов на юге и в центре России действует с 24 февраля. © Фото: Pravda Komsomolskaya, RussianLook, globallookpress Читайте нас на: Росавиация продлила запрет на полеты пассажирских самолетов в 11 аэропортов на юге и в центральной части страны. «Режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 16 октября 2022 года», - говорится в сообщении на сайте ведомства. Таким образом, временно закрытыми остаются воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Краснодара, Геленджика, Курска, Ростова-на-Дону, Воронежа, Симферополя, Липецка и Элисты. Режим ограничения полетов на юге России действует с 24 февраля. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика