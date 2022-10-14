Путин прибыл на саммит глав государств СНГ в Астане

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Президент России Владимир Путин прибыл на заседание Совета глав государств-участников СНГ в казахстанской Астане. Уточняется, что первая часть заседания будет проходить в узком составе, а затем мероприятие пройдет в расширенном составе.

Далее российский лидер поучаствует в саммите «Россия – Центральная Азия». Планируется, что глава государства после мероприятий проведет для журналистов пресс-конференцию.

Напомним, 13 октября Владимир Путин прибыл в Астану и выступил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). Кроме того, российский президент, в часности, провел встречи с эмиром катара и турецким лидером.