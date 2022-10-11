Рябков заявил, что администрация Байдена загнала себя в изоляцию от РФ

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«Метания» Соединенных Штатов по диалогу с Российской Федерацией вызваны провалом в попытках сколотить антироссийскую коалицию, нынешняя администрация США сама загнала себя в изоляцию, Россия не отказывается от равноправного диалога. Об этом заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

«"Разорвать в клочья" нашу экономику, уверенно выдерживающую удар, не получается. Провалились и попытки сколотить международную антироссийскую коалицию, более широкую, чем традиционная связка США и их вассалов. Отсюда, собственно, проистекают метания Вашингтона, который не может определиться, нужно ли разговаривать с Москвой или становиться в позу, отказываясь от прямого диалога, пока та "не изменит поведение"», - передает РИА Новости слова Рябкова.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что российско-американские отношения находятся сейчас «в крайне плачевном состоянии, на уровне, сопоставимом с пиковыми моментами холодной войны».

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Российская Федерация будет вынуждена принимать адекватные контрмеры из-за действий стран Запада. Дипломат отметил, что прямое столкновение с Соединенными Штатами и НАТО не в интересах России.