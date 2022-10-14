Житель Харьковской области рассказал, как польские наемники стреляли по гражданским

Мужчина также описал, как ему помогли выбраться из опасной зоны российские военные.

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Житель Харьковской области рассказал, что польские наемники начали зачистку в регионе. По его словам, боевики кидают гранаты и стреляют в мирных жителей. Мужчина также отметил, что наемники появились в населенном пункте после перегруппировки российских частей.

«Начали кричать: "Курва, иди сюда". Я понял, что это поляки. Я услышал хлопок от гранаты… И в итоге я - на мотоцикл и начал убегать, и по мне начали стрелять с автоматов», - сказал местный житель в беседе с РИА Новости.

Как только мужчина оторвался от преследования, он упал с мотоцикла, так как пуля попала ему в ногу. Он также описал, как ему помогли выбраться из опасной зоны российские военные.

Ранее в одной из деревень Харьковской области была обнаружена база иностранных наемников. Склады и казармы были оборудованы в домах мирных жителей.