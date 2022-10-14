Журналист WSJ: в ЕС заявили, что Боррель не был уполномочен угрожать РФ

Боррель заявлял, что «любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны» со стороны ЕС, США и НАТО.

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Высказывание главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, пригрозившего Российской Федерации военным ответом, не является официальной позицией Европейского союза. Об этом написал в соцсети журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман, сославшись на слова высокопоставленного европейского дипломата.

Тогда Боррель заявлял, что «любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны» со стороны Евросоюза, США и НАТО.

«Он (Боррель - прим. ред.) не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать», - цитирует РИА Новости Нормана.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил слова Борреля о «российском ядерном ударе». Политик назвал слова главы европейской дипломатии «паранойей», добавив, что тот «болеет».