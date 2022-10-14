В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Журналист WSJ: в ЕС заявили, что Боррель не был уполномочен угрожать РФ

Игнат Далакян
07:03 14.10.2022
Боррель заявлял, что «любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны» со стороны ЕС, США и НАТО.
Журналист WSJ: в ЕС заявили, что Боррель не был уполномочен угрожать РФ
© Фото: Lev Radin Keystone Press Agency Globallookpress
Читайте нас на:

Высказывание главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, пригрозившего Российской Федерации военным ответом, не является официальной позицией Европейского союза. Об этом написал в соцсети журналист издания The Wall Street Journal Лоуренс Норман, сославшись на слова высокопоставленного европейского дипломата.

Тогда Боррель заявлял, что «любая ядерная атака против Украины спровоцирует ответ, не ядерный ответ, но мощный ответ с военной стороны» со стороны Евросоюза, США и НАТО.

«Он (Боррель - прим. ред.) не обладал полномочиями заявлять о вариантах ответа, не имея на то возможностей и права применения. Поэтому мы можем только недоумевать», - цитирует РИА Новости Нормана.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев оценил слова Борреля о «российском ядерном ударе». Политик назвал слова главы европейской дипломатии «паранойей», добавив, что тот «болеет».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:39 Армия
Видео
Двести добровольцев батальона имени Судоплатова в Запорожье приняли присягу и получили оружие
05:03 Армия
Видео
Работа снайперов, вождение БРМ-2АМ и психологическая закалка: как готовят мобилизованных в тылу СВО
05:02 Армия
Видео
В дворцовом стиле: военные строители возвели первый объект парка «Херсонес Таврический»
03:59 Армия
Видео
Опыт разный, Родина одна: как проходит подготовка мобилизованных в ЦВО
03:25 В стране и мире
Видео
«Натравили собак и стреляли в нашу сторону»: как обращаются с мигрантами силовики на границах стран ЕС
Популярное
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Видео
Бомба для подрыва Крымского моста была отправлена из порта Одессы еще в августе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.