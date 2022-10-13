В стране и мире «Болеет»: Медведев оценил слова Борреля о «российском ядерном ударе» Марина Крижановская Зампред Совбеза РФ назвал мнение европейского политика «паранойей». © Фото: Liu Weibing ZUMAPRESS.com Globallookpress Читайте нас на: Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев оценил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о якобы возможности «российского ядерного удара» в отношении Украины. Тогда Боррель заявлял, что Запад даст мощный, но неядерный, военный ответ на действия России. Дмитрий Медведев данное заявление охарактеризовал как явление паранойи. «Оставим на его совести паранойю про российский ядерный удар. Болеет», - приводит его слова ТАСС. Ранее в российском МИДе отмечали, что никаких изменений подхода России к вопросу о возможном применении ядерного оружия не произошло: все в том же русле, что задано военной доктриной РФ и основами государственной политики в области ядерного сдерживания. Об этом говорил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. Экспертное мнение и аналитика