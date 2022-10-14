Представитель президента: США «закусили удила» в стремлении сдержать РФ

Крутских также уточнил, что все сигналы от Соединенных Штатов пока только негативные.

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Соединенные Штаты «закусили удила» в стремлении сдерживать Российскую Федерацию, на этом фоне сигналов к контактам по кибербезопасности нет. Об этом заявил специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских.

«Никаких сигналов пока, наверное, и не может быть. Поскольку они закусили удила и пытаются все решать "на поле боя", это я их цитирую. Пытаются сдерживать Россию, на такой основе диалога быть не может. Нас много раз пытались к стенке прижать, как правило, история показывает, что это ни у кого не получалось, и плохо для этих инициаторов кончалось», - цитирует РИА Новости Крутских.

Специальный представитель президента РФ также уточнил, что все сигналы от Соединенных Штатов пока только негативные, «они рвут связи, они выпендриваются, считают, что могут диктовать».

Ранее посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов заявил, что в маниакальном стремлении очернить и отменить Россию Соединенные Штаты готовы прославлять нацизм. Дипломат добавил, что странам Запада прекрасно известно о том, что это «человеконенавистническая и фашистская идеология».