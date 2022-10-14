Армия Армия Армия

Опыт разный, Родина одна: как проходит подготовка мобилизованных в ЦВО

Павел Кольцов
Анастасия Бобылева
03:59 14.10.2022
В рамках подготовки бойцы метают гранаты, стреляют из гранатометов и пулеметов и, конечно, привыкают работать друг с другом. Люди разных возрастов с разным опытом теперь будут работать бок о бок.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

На полигонах Центрального военного округа идет интенсивная подготовка мобилизованных. В Свердловской области стрельбы с утра до поздней ночи. Гранат и патронов не жалеют. И, как отметил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, особое внимание уделяется подготовке операторов беспилотников.

Метание гранаты из укрытия - одна из площадок подготовки мобилизованных. Каждое действие совершается под  руководством инструктора и доводится до автоматизма.

Из противотанкового гранатомета огонь прицельный и практически непрерывный. Расчеты только успевают сменять друг друга.

Прежде всего расчет занимает укрытие, затем заряжает боеприпас. Основные цели - танк и живая сила, расстояние порядка 350 метров.

Заряжающему чуть за двадцать, Денис совсем недавно проходил срочную службу. А вот старший  товарищ в армии служил 10 лет назад, но тоже по специальности гранатометчик.

Проверить условия размещения и ход подготовки мобилизованных в частях Центрального военного округа прибыл замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Ему доложили о программе подготовки, во время которой бойцы разного возраста и с разным опытом становятся полноценными боевыми подразделениями. По словам командиров, за две недели уровень заметно вырос практически у всех  мобилизованных.

Командиры такие же мобилизованные - офицеры, вернувшиеся из запаса. У многих за плечами служба в горячих точках. По их словам, здесь заставлять никого не приходится.

«Все с пониманием относятся. То, чему научимся, там нам понадобится. Сейчас что-то упустишь - и там ты уже не боевая единица, а обоз», - рассказывает Роман, командир роты.

Ранее «Звезда» рассказала о том, каким элементам минно-взрывного дела учат мобилизованных. Бойцы тренируются проходить минно-взрывные заграждения, обходить их и делать безопасные проходы в минных полях. В боевых условиях они должны быть готовы ко всему.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
03:59 Армия
Видео
Опыт разный, Родина одна: как проходит подготовка мобилизованных в ЦВО
03:25 В стране и мире
Видео
«Натравили собак и стреляли в нашу сторону»: как обращаются с мигрантами силовики на границах стран ЕС
02:11 В стране и мире
Reuters: Илон Маск находится под следствием федеральных властей
23:25 В стране и мире
Медведев назвал Жозепа Борреля «увядшей брюссельской капустой»
22:01 В стране и мире
Новак посоветовал США установить потолок цен на свой СПГ
Популярное
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Видео
Бомба для подрыва Крымского моста была отправлена из порта Одессы еще в августе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.