Опыт разный, Родина одна: как проходит подготовка мобилизованных в ЦВО
На полигонах Центрального военного округа идет интенсивная подготовка мобилизованных. В Свердловской области стрельбы с утра до поздней ночи. Гранат и патронов не жалеют. И, как отметил заместитель министра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров, особое внимание уделяется подготовке операторов беспилотников.
Метание гранаты из укрытия - одна из площадок подготовки мобилизованных. Каждое действие совершается под руководством инструктора и доводится до автоматизма.
Из противотанкового гранатомета огонь прицельный и практически непрерывный. Расчеты только успевают сменять друг друга.
Прежде всего расчет занимает укрытие, затем заряжает боеприпас. Основные цели - танк и живая сила, расстояние порядка 350 метров.
Заряжающему чуть за двадцать, Денис совсем недавно проходил срочную службу. А вот старший товарищ в армии служил 10 лет назад, но тоже по специальности гранатометчик.
Проверить условия размещения и ход подготовки мобилизованных в частях Центрального военного округа прибыл замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Ему доложили о программе подготовки, во время которой бойцы разного возраста и с разным опытом становятся полноценными боевыми подразделениями. По словам командиров, за две недели уровень заметно вырос практически у всех мобилизованных.
Командиры такие же мобилизованные - офицеры, вернувшиеся из запаса. У многих за плечами служба в горячих точках. По их словам, здесь заставлять никого не приходится.
«Все с пониманием относятся. То, чему научимся, там нам понадобится. Сейчас что-то упустишь - и там ты уже не боевая единица, а обоз», - рассказывает Роман, командир роты.
Ранее «Звезда» рассказала о том, каким элементам минно-взрывного дела учат мобилизованных. Бойцы тренируются проходить минно-взрывные заграждения, обходить их и делать безопасные проходы в минных полях. В боевых условиях они должны быть готовы ко всему.