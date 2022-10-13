Армия Быть готовым ко всему: каким элементам минно-взрывного дела учат мобилизованных Роман Закурдаев Мобилизованные учатся, как проходить минно-взрывные заграждения, обходить их и делать безопасные проходы в минных полях, а также как обнаруживать фугасные и противоосколочные мины. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Мобилизованные военнослужащие изучают минно-подрывное дело, подготавливаясь ко всевозможным обстоятельствам в зоне спецоперации. Одно из занятий - это ликвидация противотанковой мины. Взрыв накладного заряда, равного одному килограмму в тротиловом эквиваленте. На площадке, буквально изрытой воронками, мобилизованные военнослужащие тренируются ежедневно. «Звезда» поговорила с Ханом - инструктором по инженерной подготовке. Он рассказал, чему в первую очередь важно за короткий период научить мобилизованных бойцов. «Важно научить тому, что здесь сплошь и рядом происходит. Это научить проходить минно-взрывные заграждения. Научить, как правильно их обходить и делать безопасные проходы в минных полях. Как обнаруживать фугасные и противопехотные мины, демаскирующие признаки», - сообщил инструктор по инженерной подготовке. Он добавил, что также обучают установлению растяжек, огневому и электрическому способу подрывания. Хан пояснил, что все это необходимо для сохранения жизни самих военнослужащих и для более точного и качественного выполнения поставленной задачи. © ТРК ВС РФ «Звезда» Также инструктор пояснил, есть ли различия в подготовке инженерных соединений и прочих подразделений, будут ли те, кто проходит данную подготовку, в полном смысле инженерами-саперами. «Конкретно с инженерными подразделениями у нас отдельные, более углубленные занятия. Но в то же время мы проводим занятия и с водителями-механиками, с танковым экипажем - то есть со всеми, потому что неизвестно, в какой ситуации, в каких обстоятельствах ребята окажутся. Они должны это знать. Попадут они на минное поле или, грубо говоря, будет заминирована лесополоса - они должны понимать, как ее пройти безопасно, как обнаружить, как сохранить себе жизнь», - поделился Хан. Ранее Минобороны публиковало кадры, на которых военнослужащие группы разминирования Центрального военного округа проводили инженерную разведку дорог в зоне спецоперации. Тогда искать взрывные устройства саперам помогала собака по кличке Овация, поскольку миноискатели реагируют на металл, а собака ищет запах взрывчатого вещества, что позволяет быстрее выполнять работу. Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика