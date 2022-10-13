Быть готовым ко всему: каким элементам минно-взрывного дела учат мобилизованных

Мобилизованные военнослужащие изучают минно-подрывное дело, подготавливаясь ко всевозможным обстоятельствам в зоне спецоперации. Одно из занятий - это ликвидация противотанковой мины.
Взрыв накладного заряда, равного одному килограмму в тротиловом эквиваленте. На площадке, буквально изрытой воронками, мобилизованные военнослужащие тренируются ежедневно.
«Звезда» поговорила с Ханом - инструктором по инженерной подготовке. Он рассказал, чему в первую очередь важно за короткий период научить мобилизованных бойцов.
«Важно научить тому, что здесь сплошь и рядом происходит. Это научить проходить минно-взрывные заграждения. Научить, как правильно их обходить и делать безопасные проходы в минных полях. Как обнаруживать фугасные и противопехотные мины, демаскирующие признаки», - сообщил инструктор по инженерной подготовке.
Он добавил, что также обучают установлению растяжек, огневому и электрическому способу подрывания. Хан пояснил, что все это необходимо для сохранения жизни самих военнослужащих и для более точного и качественного выполнения поставленной задачи.
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является
средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС77–59170 от 22 августа 2014 года).
Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.