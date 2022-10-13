Армия Армия Армия

Быть готовым ко всему: каким элементам минно-взрывного дела учат мобилизованных

Роман Закурдаев
18:30 13.10.2022
Мобилизованные учатся, как проходить минно-взрывные заграждения, обходить их и делать безопасные проходы в минных полях, а также как обнаруживать фугасные и противоосколочные мины.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Мобилизованные военнослужащие изучают минно-подрывное дело, подготавливаясь ко всевозможным обстоятельствам в зоне спецоперации. Одно из занятий - это ликвидация противотанковой мины.

Взрыв накладного заряда, равного одному килограмму в тротиловом эквиваленте. На площадке, буквально изрытой воронками, мобилизованные военнослужащие тренируются ежедневно.

«Звезда» поговорила с Ханом - инструктором по инженерной подготовке. Он рассказал, чему в первую очередь важно за короткий период научить мобилизованных бойцов.

«Важно научить тому, что здесь сплошь и рядом происходит. Это научить проходить минно-взрывные заграждения. Научить, как правильно их обходить и делать безопасные проходы в минных полях. Как обнаруживать фугасные и противопехотные мины, демаскирующие признаки», - сообщил инструктор по инженерной подготовке.

Он добавил, что также обучают установлению растяжек, огневому и электрическому способу подрывания. Хан пояснил, что все это необходимо для сохранения жизни самих военнослужащих и для более точного и качественного выполнения поставленной задачи.

© ТРК ВС РФ «Звезда»

Также инструктор пояснил, есть ли различия в подготовке инженерных соединений и прочих подразделений, будут ли те, кто проходит данную подготовку, в полном смысле инженерами-саперами.

«Конкретно с инженерными подразделениями у нас отдельные, более углубленные занятия. Но в то же время мы проводим занятия и с водителями-механиками, с танковым экипажем - то есть со всеми, потому что неизвестно, в какой ситуации, в каких обстоятельствах ребята окажутся. Они должны это знать. Попадут они на минное поле или, грубо говоря, будет заминирована лесополоса - они должны понимать, как ее пройти безопасно, как обнаружить, как сохранить себе жизнь», - поделился Хан.

Ранее Минобороны публиковало кадры, на которых военнослужащие группы разминирования Центрального военного округа проводили инженерную разведку дорог в зоне спецоперации. Тогда искать взрывные устройства саперам помогала собака по кличке Овация, поскольку миноискатели реагируют на металл, а собака ищет запах взрывчатого вещества, что позволяет быстрее выполнять работу.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:15 В стране и мире
Видео
Хуснуллин заявил о решении кабмина помочь в организации выезда жителей Херсонщины в другие регионы РФ
16:25 В стране и мире
Песков: «Турецкий поток» никогда не заменит «Северные потоки»
15:30 Армия
В МО РФ сообщили о возвращении по обмену 20 российских военнослужащих с территории Украины
15:17 В стране и мире
Песков: несколько человек арестованы после попытки теракта на «Турецком потоке»
13:36 В стране и мире
Видео
Путин заявил, что турецкий газовый хаб мог бы стать определителем цен
Популярное
Видео
МО РФ показало кадры применения барражирующего боеприпаса «Ланцет» по украинским войскам
Видео
Путешествие атомохода: в Кронштадте прошел завершающий этап транспортировки АПЛ «Ленинский комсомол»
Видео
Как Киеву удалось устроить теракт на Крымском мосту: ФСБ обнародовала подробности расследования
Видео
Путин заявил, что РФ не будет поставлять энергоресурсы странам, устанавливающим потолок цен
Видео
Минобороны России: в районе Запорожья поражены штаб «Правого сектора»* и узел связи «Азова»**
Видео
Бомба для подрыва Крымского моста была отправлена из порта Одессы еще в августе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.