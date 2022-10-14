«Натравили собак и стреляли в нашу сторону»: как обращаются с мигрантами силовики на границах стран ЕС

На границе со странами Евросоюза к мигрантам, желающим попасть в ЕС, применяют грубую силу. Особенно жестоко с беженцами поступают латвийские силовики.

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Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад о действиях силовиков в Латвии. В нем речь идет о пытках и насильственной депортации беженцев из стран третьего мира, которые пытаются попасть в Евросоюз с территории Белоруссии. Похожие случаи зафиксированы в Польше и Литве. Все случаи, утверждают в организации, нарушают нормы международного права. Наш корреспондент разобрался в ситуации.

Молодые люди показывают на камеру травмы, которые они получили при попытке попасть в Европу через территории Литвы.

«Мы из Сирии и Египта, ехали в Литву просить политическое убежище. Но литовские солдаты нас избили, натравили на нас собак и стреляли в нашу сторону», - рассказали они.

Мигранты из Ирана после попыток пройти через границу с трудом наступают на ноги. Их били дубинками и использовали электрошок. Глава семьи рассказывает: его беременную жену ударили электрошокером.

Периодически можно увидеть людей, находящихся в бессознательном состоянии. Многие из них получили переохлаждение, что уже даже не удивляет медиков, приехавших на помощь.

Такие случаи регулярно происходят во многих граничащих с Белоруссией европейских странах. Но особое место в этом ряду занимает Латвия. Именно ей посвящен доклад Amnesty International с говорящим названием «Вернуться домой, или навсегда остаться в лесу».

«Люди жаловались на беспричинное, жестокое применение электрошоковых устройств к различным частям их тела, включая гениталии. Эта практика представляет собой пытку - преступление по международному праву, - и эти утверждения должны быть срочно, эффективно и независимо расследованы», - говорится в докладе.

Продолжение смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Константина Коковешникова.

Ранее в Австрии заявили, что не справляются с потоком украинских беженцев. Канцлер страны призвал срочно ограничить нелегальную миграцию в Евросоюз.