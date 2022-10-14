Число погибших на шахте в Турции возросло до четырнадцати

В 18:15 по местному времени на шахте в районе Амасра города Бартын произошел взрыв, на месте в тот момент находились 115 рабочих.

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Стало известно о новых жертвах взрыва на шахте в районе Амасра турецкого города Бартын. По имеющимся данным, погибли 14 человек, также ранее сообщалось о наличии раненых.

«Погибли 14 человек», - сообщило РИА Новости со ссылкой на главу МВД Турции Сулеймана Сойлу.

Как сообщал телеканал CNN Turk, предположительно в шахте произошел взрыв метана. На момент трагедии в шахте находились 115 человек, некоторых из них удалось эвакуировать. По словам губернатора Бартына Нуртаджа Арслана, 49 рабочих оказались заблокированы.