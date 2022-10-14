NI: США стоят перед выбором - открытая конфронтация с Россией или мир

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По наблюдениям СМИ, Вашингтон оказался в сложной ситуации выбора между открытым противостоянием с Россией и мирным процессом. Обозреватель The National Interest Леон Хадар поделился прогнозом развития ситуации на Украине.



Эксперт считает, что Америка рассматривает вариант открытого вмешательства в конфликт на Украине, но понимает, это чревато началом третьей мировой войны и огромными потерями для армии США.

«Если это произойдет, и Соединенные Штаты в конечном итоге начнут нести потери на Украине, а солдаты вернутся в Америку в мешках для трупов, это может оказать серьезное влияние на общественное мнение и Конгресс, особенно потому, что эта эскалация затем разожжет страх перед мировой войной и применением ядерного оружия», - отметил обозреватель.

По мнению аналитика, у Вашингтона есть выбор, и Москва подталкивает Белый дом к принятию решения.

«Возможно, стратегия Путина сейчас состоит в том, чтобы заставить администрацию Байдена, а в процессе Конгресс и американскую общественность, а также европейских союзников США решить, готовы ли они пойти на риск прямой конфронтации с Россией на Украине, или отступить и начать давить на Украину, чтобы она заключила сделку с Москвой», - заключил Хадар.

Напомним, что накануне Россия и США обменялись данными о числе стратегических наступательных вооружений по ДСНВ.