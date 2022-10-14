ВСУ выпустили по Донецку 12 снарядов натовского калибра за 40 минут

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Под массированным обстрелом украинских националистов оказались два района столицы ДНР.

Два района столицы ДНР - Киевский и Куйбышевский - оказались под массированным обстрелом украинских националистов вечером 14 октября. В течение 40 минут, с 21:00 до 21:40, ВСУ выпустили по мирному городу 12 снарядов калибра 155 мм, так называемого натовского калибра.

«В 21:00 по г. Донецк (Киевский район) выпущено три снаряда калибром 155 мм. В 21:13 по г. Донецк (Киевский район) выпущено три снаряда калибром 155 мм. В 21:34 по г. Донецк (Куйбышевский район) выпущено три снаряда калибром 155 мм. В 21:40 по г. Донецк (Киевский район) выпущено три снаряда калибром 155 мм», - сообщили в Telegram-канале представительстве ДНР в СЦКК.

Напомним, что накануне ВСУ использовали при обстреле Донецка шесть ракет «Град».