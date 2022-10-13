ВСУ накрыли Донецк шестью ракетами «Града»
Два района столицы ДНР подверглись бомбардировке ВСУ.
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Два района столицы ДНР - Кировский и Куйбышевский - подверглись бомбардировке ВСУ вечером в четверг 13 октября. Об обстреле Донецка сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.
«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18:25 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено шесть ракет из БМ-21 «Град», — процитировало информацию представительства RT.
Ранее сообщалось, что украинские боевики обстреляли школу №3 в Донецка.