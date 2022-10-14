«Катюша-2022»: как прошел финал 17-го Всероссийского фестиваля творчества воинов России
Мероприятие прошло в Москве, в Центральном доме Российской армии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Состоялся финал 17-го Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных сил России, других силовых структур, ветеранов, а также членов их семей «Катюша-2022».
«Звезда» публикует кадры с этого мероприятия, которое прошло в Москве, в Центральном доме Российской армии.
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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов