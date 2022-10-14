Армия У некрополя Кремлевской стены почтили память маршала Еременко Торжественная церемония состоялась под звуки военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Она состоялась в честь 130-летия со дня рождения военачальника. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: У некрополя Кремлевской стены почтили память маршала СССР Андрея Еременко. Об этом сообщает Минобороны России. Торжественная церемония состоялась под звуки военного оркестра 154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Она состоялась в честь 130-летия со дня рождения военачальника. «Главными участниками торжественных мероприятий стали прямые потомки маршала - дочь Татьяна Андреевна Еременко и внучка Марта Еременко. Родственники маршала выразили самые искренние слова благодарности в адрес Министерства обороны и Главного командования Сухопутных войск по случаю организованной торжественной церемонии», - говорится в сообщении. Мероприятием руководил заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск Альберт Будышкин. Всего в нем приняли участие около сотни человек. Ранее «Звезда» показала, каким элементам минно-взрывного дела учат мобилизованных. Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов Экспертное мнение и аналитика