В стране и мире МИД: Россия надеется на продолжение переговоров с США по ДСНВ Ирина Елагина Во внешнеполитическом ведомстве России не видят препятствий для продолжения переговоров с Госдепом США по договору об СНВ. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Замминистра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал ситуацию вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях с США. «Российская Федерация продолжает диалог по конкретике договора по СНВ, пожалуй, единственного сохранившегося на сегодняшний день инструмента в этой сфере, обеспечивающего относительную предсказуемость и стабильность», - цитирует дипломата РИА Новости. Рябков подчеркнул, что рассчитывает на здравомыслие Вашингтона по вопросу сдерживания ядерных ресурсов. «Будем надеяться, что здравый смысл в этой сфере возобладает, диалог на эту тему будет продолжен. Наши контакты по разным линиям сохраняются. И я думаю, что при отсутствии с американской стороны стремления вообще пустить под откос все то, что осталось от контроля над вооружениями, как он создавался и как мы его знаем последние десятилетия, получится сохранить хотя бы элементы всей этой архитектуры», - сказал Рябков в эфире Первого канала. Напомним, что в 2026 году истекает срок соглашения между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений, Москва и Вашингтон приступили к утверждению новых параметров следующего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали общение из-за антироссийских санкций на фоне украинского кризиса. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика