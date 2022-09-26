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МИД: Россия надеется на продолжение переговоров с США по ДСНВ

Ирина Елагина
14:56 26.09.2022
Во внешнеполитическом ведомстве России не видят препятствий для продолжения переговоров с Госдепом США по договору об СНВ.
МИД: Россия надеется на продолжение переговоров с США по ДСНВ
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Замминистра иностранных дел Сергей Рябков прокомментировал ситуацию вокруг Договора о стратегических наступательных вооружениях с США.

«Российская Федерация продолжает диалог по конкретике договора по СНВ, пожалуй, единственного сохранившегося на сегодняшний день инструмента в этой сфере, обеспечивающего относительную предсказуемость и стабильность», - цитирует дипломата РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что рассчитывает на здравомыслие Вашингтона по вопросу сдерживания ядерных ресурсов.

«Будем надеяться, что здравый смысл в этой сфере возобладает, диалог на эту тему будет продолжен. Наши контакты по разным линиям сохраняются. И я думаю, что при отсутствии с американской стороны стремления вообще пустить под откос все то, что осталось от контроля над вооружениями, как он создавался и как мы его знаем последние десятилетия, получится сохранить хотя бы элементы всей этой архитектуры», - сказал Рябков в эфире Первого канала.

Напомним, что в 2026 году истекает срок соглашения между Россией и США о сокращении стратегических наступательных вооружений, Москва и Вашингтон приступили к утверждению новых параметров следующего договора об ограничении ядерных вооружений, но прервали общение из-за антироссийских санкций на фоне украинского кризиса. 

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