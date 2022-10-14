В ФРГ поддержали решение Маска не платить за Starlink на Украине
Читатели немецкого издания Die Welt поддержали решение американского предпринимателя Илона Маска не оплачивать Украине поставки спутниковой системы Starlink. Такое решение читатели назвали правильным, учитывая реакцию Киева.
«Понимаем, учитывая спор в Твиттере. Зачем брать на себя такие суммы ради неблагодарной страны?» - написал пользователь Arthur T.
Ранее Маск подтвердил, что компания больше не сможет финансировать системы спутниковой связи Starlink на Украине. В распоряжении телеканала CNN оказалось письмо, в котором SpaceX сообщила о невозможности оплачивать обслуживание Starlink и попросила Пентагон взять на себя финансирование услуг в интересах правительства и украинской армии. Позже Маск добавил, что «последовал совету» экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника, который сказал миллиардеру «отвалить от Украины».