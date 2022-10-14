В стране и мире В ФРГ поддержали решение Маска не платить за Starlink на Украине Алексей Курильченко Ранее Андрей Мельник посоветовал Маску «отвалить», что предприниматель и сделал. © Фото: Nina Lyashonok, Keystone Press Agency, Globallookpress Читайте нас на: Читатели немецкого издания Die Welt поддержали решение американского предпринимателя Илона Маска не оплачивать Украине поставки спутниковой системы Starlink. Такое решение читатели назвали правильным, учитывая реакцию Киева. «Понимаем, учитывая спор в Твиттере. Зачем брать на себя такие суммы ради неблагодарной страны?» - написал пользователь Arthur T. Ранее Маск подтвердил, что компания больше не сможет финансировать системы спутниковой связи Starlink на Украине. В распоряжении телеканала CNN оказалось письмо, в котором SpaceX сообщила о невозможности оплачивать обслуживание Starlink и попросила Пентагон взять на себя финансирование услуг в интересах правительства и украинской армии. Позже Маск добавил, что «последовал совету» экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника, который сказал миллиардеру «отвалить от Украины». Экспертное мнение и аналитика