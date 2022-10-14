МО РФ: в рамках частичной мобилизации не осуществляется и не планируется призыв женщин
В Минобороны России подчеркнули, что это касается всех без исключения женщин и не зависит от их семейного положения, наличия детей или других личных обстоятельств.
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В Минобороны России заявили, что в рамках частичной мобилизации не будут призывать женщин.
«В рамках проведения частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, в Вооруженные силы Российской Федерации, призыв женщин не осуществляется и не планируется в будущем», - говорится в сообщении от российского оборонного ведомства.
В МО РФ подчеркнули, что это касается всех без исключения женщин и не зависит от их семейного положения, наличия детей или других личных обстоятельств.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены.
Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов