Путин: 33 тысячи мобилизованных находятся в подразделениях

Российский лидер заявил, что на данный момент мобилизовано 222 тысячи человек из заявленных 300.

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Президент России Владимир Путин Путин назвал количество находящихся в подразделениях и выполняющих боевые задачи мобилизованных. Об этом он сказал на заседании Совета глав государств СНГ.

«На данный момент мобилизовано 222 тысячи человек. Никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется»,— сказал Владимир Путин на пресс-конференции по итогам поездки в Астану.

По словам президента, 33 тысячи мобилизованных уже находится в подразделениях, 16 тысяч человек выполняют боевые задачи. Он отметил, что линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тысячи километров.

«И вот когда начали проводить эти мероприятия мобилизационные, только тогда выяснилось, какого они качества. Эта информационная база сейчас обновляется, на современной базе, на современной основе, и она будет максимально достоверной, поэтому я думаю, что и качество должно быть повышено», - добавил Путин.

Ранее он заявил, что нет необходимости нанесения массированных ударов по Украине. По словам президента, у российской армии сейчас стоят другие задачи.