Путин: Россия не ставит задачей уничтожение Украины

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Россия не ставит перед собой задачу уничтожения Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.

«Мы не ставили перед собой задачей уничтожение Украины. Нет, конечно. Вот они взяли в свое время - в Крыму проживает 2,5 миллиона человек - взяли и воду отрубили там. Войскам пришлось зайти и открыть воду. Вот просто пример наших действий», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что у киевских властей пропало желание вести переговоры, как только российские войска отошли от Киевской области. При этом он отметил, что мирные договоренности с украинской стороной были практически достигнуты в марте.