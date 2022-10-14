Путин: у Киева пропало желание вести переговоры после отхода ВС РФ от Киевской области

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Президент России Владимир Путин заявил, что у киевских властей пропало желание вести переговоры, как только российские войска отошли от Киевской области. При этом он отметил, что мирные договоренности с украинской стороной были практически достигнуты в марте. Об этом он сказал на пресс-конференции после заседания Совета глав государств СНГ.

«Россия всегда говорила, что открыта к переговорам. Мы даже в Стамбуле достигли определенных договоренностей, эти договоренности фактически были чуть ли не парафированы. Все, как только войска от Киева отошли, желание вести переговоры у киевских властей тут же пропало. Если они созреют до этого - пожалуйста, тогда, наверное, будут востребованы посреднические усилия всех, кто в этом заинтересован», - заявил глава государства.

Совет глав государств СНГ проходит в столице Казахстана Астане. На повестку вынесены важные темы интеграционного взаимодействия в политике, экономике и гуманитарной сфере.