Глава государства отметил, что на данный момент мобилизовано 222 тысячи человек и никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Президент России Владимир Путин объяснил частичную мобилизацию необходимостью охраны линии соприкосновения в 1,1 тысячи километров. Об этом он упомянул, говоря о количестве мобилизованных военнослужащих на пресс-конференции после заседания Совета глав государств СНГ.

«Линия соприкосновения с Украиной составляет 1,1 тысячи километров. Охранять ее только контрактниками невозможно, поэтому вынуждены были объявить мобилизацию», - пояснил президент.

Путин также отметил, что на данный момент мобилизовано 222 тысячи человек и никаких дополнительных действий по мобилизации не планируется.

Ранее Путин заявил, что в течение двух недель все мобилизационные мероприятия будут завершены. Президент России сообщил, что в обозримом будущем он не видит никакой необходимости в дополнительных мобилизационных мероприятиях сверх 300 тысяч человек, которых планируется призвать.

