Путин заявил, что ремонт ниток «Северного потока» возможен

Президент отметил, что нитки могут отремонтировать при условии их дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.

© Фото: ТРК "Звезда"

Ремонт ниток газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» возможен при условии их дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе форума «Российская энергетическая неделя».

«Скажу, что отремонтировать газопроводы, проходящие по дну Балтийского моря и подорванные, конечно, возможно. Но это будет иметь смысл только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации. И, конечно, при обеспечении безопасности маршрута», - отметил Путин.

Ранее в Германии потребовали запустить «Северный поток - 2». Такого мнения придерживается член баварского земельного парламента от «Альтернативы для Германии» Кристоф Майер. Депутат также высказался за продление срока службы атомных электростанций в стране.