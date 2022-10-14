Путин: если гумкоридоры используют для терактов, это поставит под вопрос их существование

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Если гуманитарные коридоры, созданные для вывоза зерна из Украины в рамках продуктовой сделки, используются для совершения террористических актов, это поставит под вопрос их дальнейшее существование. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане, отвечая на вопрос о теракте на Крымском мосту.

«Федеральная служба безопасности констатировала, что, скорее всего, этот так называемый груз, взрывчатка, был отправлен морем из Одессы, но точно не установлено - с помощью зерновозов это сделано или нет. Это вопрос, ответа на него пока нет. Но если гуманитарные коридоры для поставки зерна в беднейшие страны, хотя оно туда не идет, используются для совершения террористических актов, то, конечно, это поставит под большой вопрос дальнейшее функционирование этого коридора», - заявил президент.

Ранее помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что вторая часть продуктовой сделки, которая касается поставок удобрений, «абсолютно не выполняется». Он отметил, что удобрения могут быть поставлены в беднейшие страны, но этого не происходит.