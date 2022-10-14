Путин предложил объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия Победы в ВОВ и борьбы с нацизмом
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств - участников СНГ выступил с предложением объявить в СНГ год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и единства в борьбе с нацизмом.
Как утверждает президент, таким образом страны Содружества могли бы послать четкий сигнал и призыв сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток ряда государств стереть из памяти подвиг народов СССР в спасении человечества от нацистской чумы.
«Что касается 2025 года, то предлагаем обсудить возможность объявления его годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Но также и годом мира и единства в борьбе с нацизмом», - указал Путин.
Ранее Владимир Путин призвал россиян помнить о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны и чтить память погибших. Такую мысль он выразил в телеграмме, направленной участникам Международного научно-практического форума «Змиевская балка: история геноцида».