Опубликовано видео с места обстрела съемочной группы «Звезды» в ДНР

Артиллерия ВСУ находилась примерно в 30-40 метрах от укрытия съемочной группы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Съемочная группа телеканала «Звезда» опубликовала видео с места съемок, которое обстреляли Вооруженные силы Украины. Журналистам пришлось спрятаться в блиндаже, чтобы не пострадать.

Прилеты происходили с периодичностью около пяти минут. Позиции ВСУ при этом находились примерно в 30-40 метрах от укрытия.

Как сообщил корреспондент Роман Закурдаев, в результате обстрела никто не пострадал. Инцидент произошел уже после съемки сюжета в районе поселка Невельское, когда журналисты возвращались к машине.