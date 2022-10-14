Опубликовано видео с места обстрела съемочной группы «Звезды» в ДНР
Артиллерия ВСУ находилась примерно в 30-40 метрах от укрытия съемочной группы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Съемочная группа телеканала «Звезда» опубликовала видео с места съемок, которое обстреляли Вооруженные силы Украины. Журналистам пришлось спрятаться в блиндаже, чтобы не пострадать.
Прилеты происходили с периодичностью около пяти минут. Позиции ВСУ при этом находились примерно в 30-40 метрах от укрытия.
Как сообщил корреспондент Роман Закурдаев, в результате обстрела никто не пострадал. Инцидент произошел уже после съемки сюжета в районе поселка Невельское, когда журналисты возвращались к машине.