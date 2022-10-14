Съемочная группа «Звезды» попала под обстрел в районе поселка Невельское

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Съемочная группа телеканала «Звезда» и корреспондент Роман Закурдаев попали под обстрел во время работы в районе поселка Невельское в Донецкой Народной Республике. Журналисты не пострадали.

«Мы уже заканчивали работать на бывших позициях ВСУ, которые отбили бойцы 100-й бригады Народной милиции ДНР. Возвращались уже к машине, как начался обстрел. Мы быстро спустились в ближайший блиндаж и пережидали обстрелы там. Было как минимум шесть-семь прилетов. По ощущениям снаряды ложились рядом с нами. ВСУ могли узнать наши позиции с беспилотников, так и "накрывать" позиции артиллеристов, которые находились рядом. Выждав небольшую паузу, мы как можно быстрее запрыгнули в машину и уехали в сторону города», - рассказал корреспондент.

Ранее съемочная группа нашего телеканала попала под обстрел на церемонии прощания с полковником Народной милиции ДНР Ольгой Качурой. Журналистам пришлось спрятаться в убежище.