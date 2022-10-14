МО РФ: российские войска овладели господствующими высотами в районе Времевки в ДНР
Министерство обороны РФ сообщает о ходе проведения специальной военной операции.
На Времевском тактическом направлении Вооруженные силы Российской Федерации заняли господствующие высоты в населенном пункте Времевка в Донецкой Народной Республике. Это произошло в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ.
В результате было уничтожено более 90 украинских военнослужащих, а также два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Также Минобороны информировало о поражении крупного арсенала с иностранным оружием во Львовской области в населенном пункте Броды. Там хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов.
Согласно данным оборонного ведомства, в Киевской и Харьковской областях высокоточным оружием ВКС России поражены объекты системы военного управления и энергетики украинской армии.
Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов