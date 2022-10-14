В МО РФ заявили о поражении крупного арсенала с иностранным оружием во Львовской области
Вооруженные силы России поразили крупный арсенал с иностранным вооружением во Львовской области в населенном пункте Броды. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности морского базирования в населенном пункте Броды Львовской области поражен арсенал, на который были доставлены и хранились значительные запасы поступившего от западных стран вооружения, военной техники и боеприпасов», - сказал Конашенков на брифинге.
Более того, по данным оборонного ведомства, в Киевской и Харьковской областях высокоточным оружием ВКС РФ поражены объекты системы военного управления и энергетики украинской армии.
Ранее «Звезда» показала кадры боевой работы неуловимых «Искандеров» в зоне специальной военной операции по защите Донбасса. После запуска баллистическая ракета уходит в стратосферу, а затем буквально обрушивается на землю. Вес ее боевой части почти полтонны.
Материал подготовили: Елизавета Потейчук, Николай Баранов