Как уточнил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков, вражеские атаки были отражены на Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском направлениях.

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В Минобороны России заявили об отражении украинских атак на трех направлениях - Купянском, Краснолиманском и Николаево-Криворожском. Об этом сообщил официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«На Купянском направлении противник предпринял три безуспешные попытки атаковать позиции российских войск. На дальних подступах огнем российской артиллерии выдвигавшиеся подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны. Уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа», - отметил Конашенков.

Также он рассказал о попытках ВСУ в течение суток вести разведку боем по всей линии соприкосновения на Краснолиманском направлении. Российские войска при поддержке артиллерии нанесли огневое поражение по противнику. Остатки задействованных вражеских подразделений были отброшены на исходные позиции. При этом удалось уничтожить более 120 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа и четыре автомобиля.

Ряд неудачных атак был предпринят украинцами на Николаево-Криворожском направлении. Враг рвался в направлении населенных пунктов Дудчаны, Пятихатки и Ищенка в Херсонской области. В результате отражения этих попыток было уничтожено более 130 украинских военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Также Игорь Конашенков рассказал о том, что российские войска овладели господствующими высотами в районе Временки на территории ДНР. Это произошло в ходе преследования отступающих подразделений ВСУ на Времевском тактическом направлении. При этом было уничтожено более 90 военнослужащих врага, два танка, шесть боевых бронированных машин и три пикапа.

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Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов