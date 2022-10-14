Осечек не бывает: кадры боевой работы неуловимых «Искандеров» в зоне СВО

Российские ракетчики уничтожили склад с боеприпасами ВСУ и две американские РСЗО HIMARS в ходе спецоперации.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Самоходная пусковая установка ракетного комплекса «Искандер» покидает замаскированную позицию. Командный пункт передает задачу. Расчетам Восточного военного округа предстоит поразить склад с боеприпасами ВСУ и две американские РСЗО HIMARS.

Тяжелая боевая машина на открытой позиции. Удар решено нанести баллистическими ракетами, которые могут поражать цель на расстоянии до 350 километров. Расчет уже переводит одну из них в вертикальное положение. Подготовка занимает не более трех минут.

После запуска баллистическая ракета уходит в стратосферу, а затем буквально обрушивается на землю. Вес ее боевой части почти полтонны. Координаты цели уже получены, расчету дается команда на пуск.

Оглушающий звук! Баллистические ракеты, оставляя в безоблачном небе густой белый шлейф, летят к целям. Склад и HIMARS уничтожены. Расчет возвращается в укрытие.

У «Искандеров» не бывает осечек. Электронные и автоматические системы, точные расчеты и слаженная работа ракетчиков позволяют попадать в цель с ювелирной точностью.

Начальник расчета с позывным «Двенадцатый» находится в зоне СВО с самого ее начала. Здесь он получил первый боевой опыт, участвуя в пусках как баллистических, так и крылатых ракет. При нем комплекс успешно поражал технику и командные пункты противника.

«Главное преимущество этого ракетного комплекса - его мобильность, высокая точность. Ракеты разрабатывались, как говорится, старой школой, и в ней заложены такие технические характеристики, которые на много лет опередили свое время», - высказался начальник расчета с позывным «Двенадцатый».

ВСУ охотятся за «Искандерами» и днем и ночью. Ракетчики хорошо понимают это, именно поэтому позиции тщательно маскируются. Установка «Искандера» накрывается маскировочной сетью, которая обработана специальным химсоставом. Он способен нейтрализовать излучаемые радиоволны. Таким образом «Искандер» недосягаем для разведки ВСУ.

Надежно укрыт от посторонних глаз и вражеских беспилотников и командный пункт ракетного комплекса. Он тоже мобилен и может быстро менять местоположение в зависимости от обстановки. Просто так обнаружить КП попросту невозможно.

На одном месте расчет «Искандера» долго не задерживается: постоянно курсирует вдоль лесопосадок по грунтовыми дорогам километр за километром, оборудуя все новые позиции. И при первой необходимости ракетчики готовы поразить заданные цели.