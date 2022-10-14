Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

В некоторых районах города возникли проблемы с электроснабжением.

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В Харькове произошла серия взрывов. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

«Четыре "прилета" в Харькове...Еще несколько взрывов», - написал мэр в Telegram.

По его словам, в районах города возникли проблемы с электроснабжением.

Ранее житель Харьковской области рассказал, что польские наемники начали зачистку в регионе. По его словам, боевики кидают гранаты и стреляют в мирных жителей. Мужчина также отметил, что наемники появились в населенном пункте после перегруппировки российских частей.