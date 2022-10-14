Лидеры стран СНГ приняли идею Путина об объявлении 2025 года годом 80-летия Победы в ВОВ

Немногим ранее Путин выступил с идеей объявить 2025 год в СНГ годом 80-летия Победы в ВОВ и борьбы с нацизмом.

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Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что лидеры стран - участниц СНГ приняли решение об объявлении 2025 года годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и годом мира. Об этом Тлеуберди заявил по итогам заседания Совета глав государств СНГ.

«Принято решение объявить 2024 год годом волонтерского движения, 2025 год - годом 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и годом мира», - приводит ТАСС слова министра.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе заседания выступил с идеей объявить в СНГ год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и единства в борьбе с нацизмом. Как указал глава государства, таким образом страны Содружества могли бы послать сигнал сплотиться в отстаивании исторической правды в борьбе с нацизмом на фоне попыток стереть из памяти подвиг народов СССР.