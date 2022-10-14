Новак рассказал главе Еврокомиссии, что делать со счетами за свет и газ

Он пояснил, что если в Евросоюзе отказались от российских ресурсов, то принявшие решение политики должны взять на себя ответственность по оплате счетов.

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Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен стоит отправить счета за газ и электроэнергию политикам, отказавшимся от энергоресурсов из России. Так считает вице-премьер Александр Новак.

Ответственными, по мнению Новака, должны быть те люди, которые поддержали проект по ограничению цен на российский газ и отказались от долгосрочных контрактов с Москвой.

«Поэтому отправляйте себе соответствующие счета, складируйте их на своем столе, как говорится, потому что вы принимали эти решения. И у нас есть поговорка такая: сколько зеркало ни протирай, а от этого краше не станешь», - заявил он в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

Антироссийские санкции привели к рекордной инфляции и дефициту нефти и газа в Европе. Жители ЕС массово выходят на протесты из-за повышения цен, владельцы малого бизнеса стараются спасти свое дело. Зима в Европе обещает быть трудной.