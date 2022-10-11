Рябков заявил, что РФ будет вынуждена принимать адекватные контрмеры из-за действий Запада

Рябков подчеркнул, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России.

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Российская Федерация будет вынуждена принимать адекватные контрмеры из-за действий Запада. Об этом заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков.

«Очевидно, что прямое столкновение с США и НАТО не в интересах России. Предупреждаем и надеемся, что в Вашингтоне и других западных столицах осознают опасность неконтролируемой эскалации», - цитирует РИА Новости Рябкова.

Замглавы МИД РФ также добавил, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине, а от «руководителей разного уровня в США и в Европе» раздаются призывы «нанести поражение» России «на поле боя».

Ранее член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил, что Запад может использовать возможные переговоры с Российской Федерацией по Украине в Стамбуле для того, чтобы вынудить Москву пойти на компромиссы. По мнению эксперта, в том случае, если конфликт затянется, ситуация изменится в выгодную для РФ сторону, поэтому западные страны будут стараться настоять на компромиссах со стороны Москвы, пока это возможно.