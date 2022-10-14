В стране и мире Нарышкин заявил, что контакты СВР и ЦРУ продолжаются, но они несодержательные Игнат Далакян По словам Нарышкина, представители СВР работают в Вашингтоне, а представители ЦРУ - в российской столице. © Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press Читайте нас на: Служба внешней разведки (СВР) Российской Федерации и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) Соединенных Штатов продолжают поддерживать контакты, но они несодержательны. Об этом заявил директор СВР Сергей Нарышкин. «Наши представители работают в Вашингтоне, представители Центрального разведывательного управления присутствуют здесь. Это официальные представители. Но каких-то содержательных контактов сейчас нет», - сказал глава СВР. Ранее Сергей Нарышкин заявил, что Запад действует «хаотично, импульсивно, на грани потери рассудка». По этой причине, как считает глава российской Службы внешней разведки, нужно быть готовыми к «любым неожиданностям». Экспертное мнение и аналитика