ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM
В зоне обстрела оказался частный сектор в Ворошиловском районе столицы ДНР.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM вечером 11 октября. В зоне обстрела оказался частный сектор в Ворошиловском районе столицы ДНР.
«В 18:31 по городу Донецку (Ворошиловский район) противником выпущена одна противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM», - сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.
Съемочная группа «Звезды» побывала на месте обстрела Ворошиловского района и пообщалась с местными жителями. Они рассказали, что ракета якобы была начинена кассетным снарядом, осколками которого «посекло» ближайшие дома, вылетели стекла. После атаки ВСУ весь квартал обесточен.