В стране и мире ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM Роман Закурдаев Ирина Елагина В зоне обстрела оказался частный сектор в Ворошиловском районе столицы ДНР. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: ВСУ выпустили по Донецку противорадиолокационную ракету AGM-88 HARM вечером 11 октября. В зоне обстрела оказался частный сектор в Ворошиловском районе столицы ДНР. «В 18:31 по городу Донецку (Ворошиловский район) противником выпущена одна противорадиолокационная ракета AGM-88 HARM», - сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК. Съемочная группа «Звезды» побывала на месте обстрела Ворошиловского района и пообщалась с местными жителями. Они рассказали, что ракета якобы была начинена кассетным снарядом, осколками которого «посекло» ближайшие дома, вылетели стекла. После атаки ВСУ весь квартал обесточен. Экспертное мнение и аналитика