Несмолкающий стрекот: как идет подготовка мобилизованных на полигонах Балтфлота

Руководители стрельб после каждого этапа доводят до военнослужащих как общие, так и индивидуальные ошибки - они должны быть учтены в последующем.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Подготовка мобилизованных граждан продолжается на полигонах Балтфлота в Калининградской области. Об этом сообщает Минобороны России.

С призванными в рамках частичной мобилизации проводятся занятия по армейской тактической стрельбе. Для этого используются специально оборудованные площадки полигонов Балтийского флота. Военнослужащие поражают цели в обстановке, созданной при помощи заранее выстроенных препятствий.

«Мобилизованные при стрельбе задействуют сразу несколько образцов стрелкового оружия - пистолет Макарова, автоматы АК-74М и АК-12. Кроме того, в ходе занятий по тактической стрельбе военнослужащие ведут огонь из автоматов Калашникова, снайперских винтовок СВД и пулеметов ПК с применением дымов, взрывпакетов и других средств имитации», - уточнили в МО РФ.

В ходе занятий мобилизованные детально осваивают подготовку оружия, подгоняют снаряжение и уясняют последовательность необходимых действий перед стрельбой и в ее ходе.

Руководители стрельб после каждого этапа доводят до военнослужащих как общие, так и индивидуальные ошибки - они должны быть учтены в последующем.

Ранее «Звезда» показала, каким элементам минно-взрывного дела учат мобилизованных.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов