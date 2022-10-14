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Задержанный агент сообщил, что украинская разведка пыталась взорвать школу в Мелитополе

Анастасия Бобылева
01:01 14.10.2022
Задержанный агент признался, что должен был заложить взрывчатку под окна учебного заведения.
Задержанный агент сообщил, что украинская разведка пыталась взорвать школу в Мелитополе
© Фото: РИА Новости
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Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) поручило агенту заложить взрывчатку под окнами школы в Мелитополе. В этом признался сам агент после задержания.

«У меня был один объект, который я должен был собственноручно заминировать - это была школа, я туда отнес взрывчатку. Сказали заложить прям под окна. Но со мной связались, сказали, что разорвалась очень плохо - никто не пострадал и даже окна не выбило», - рассказал агент ГУР Роман Зубарев, его цитирует РИА Новости.

Он подтвердил, что знал о нахождении детей в здании.

По его словам, для более эффективной работы сотрудница ГУР с позывным «Фокси» предложила ему взять напарника Артура Нестеренко. Как рассказал сам Нестеренко, их с Зубаревым пытались ликвидировать после неудачного последнего задания.

Кураторы от ГУР поручили сообщникам забрать домой взрывное устройство. Оно сработало, когда мужчины находились в другой комнате, и только это спасло их. Оба получили легкие ранения и были контужены.

«Когда они выходили на связь, они неоднократно угрожали расстрелом за невыполненную работу. Они угрожают, напоминая о том, что могут добраться до твоей семьи. Они никого не ценят», - рассказал Нестеренко.

Ранее сообщалось о задержанных в Херсонской области агентах украинской разведки. Их взяли на андреевском направлении.

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