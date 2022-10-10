Стремоусов заявил о взятии в плен офицеров ГУР Украины на андреевском направлении

В Херсоне заявили, что в плен попали офицеры военной разведки Украины.

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В Херсонской области два офицера Главного управления разведки (ГУР) украинского военного ведомства были взяты в плен. Такую информацию сообщил заместитель главы региона Кирилл Стремоусов.

Взять разведчиков удалось на андреевском направлении. По его словам, в скором времени ожидается видео с их допроса.

Кроме того, как указал Стремоусов в своем Telegram-канале, российским военнослужащим удалось сорвать попытку ВСУ атаковать в направлении села Борозенского. Как заметил замглавы администрации Херсонской области, противник понес потери в бронетехнике.