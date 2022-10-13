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Володин пригрозил более жестким ответом на продолжение терактов со стороны Киева

Игнат Далакян
09:44 13.10.2022
Володин подчеркнул, что все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, а кто окажет сопротивление - уничтожены.
Володин пригрозил более жестким ответом на продолжение терактов со стороны Киева
© Фото: State Duma Russia, Globallookpress
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Спикер Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что в случае если киевский режим продолжит совершать теракты, то ответ России будет еще более жестким.

«Нигде в мире с террористами переговоров не ведут. Если теракты со стороны киевского режима продолжатся, ответ будет еще более жестким», - написал он в своем Telegram-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что все организаторы и исполнители терактов должны быть найдены, а кто окажет сопротивление - уничтожены.

Ранее, 10 октября, президент России Владимир Путин заявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по инфраструктуре Украины. Глава Российской Федерации констатировал, что терактом на Крымском мосту киевский режим поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями.

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