Песков: европейцам еще предстоит осознать ущерб от ЧП на «Северных потоках»

До этого Путин назвал актом международного терроризма диверсии на «Северных потоках».

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейцам еще только предстоит понять, какой ущерб потенциалу энергетической безопасности нанес вывод из строя газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2».

«Выбытие из эксплуатации структуры "Северных потоков" за исключением одной оставшейся живой нитки второго "Северного потока", конечно, нанесло ущерб в целом потенциалу энергобезопасности. Европейцам еще это предстоит понять», - отметил официальный представитель Кремля в эфире Первого канала.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на открытии «Российской энергетической недели», заявил, что диверсии на газопроводах «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» являются актом международного терроризма, который направлен на то, чтобы заставить людей закупать энергию по более высоким ценам.