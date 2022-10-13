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И «Стингер» не достанет: как Ка-52 громят ВСУ, успешно уходя от атак

Алиса Краузе
Андрей Лазарев
05:02 13.10.2022
Возможности «Аллигаторов» позволяют выполнять сложнейшие задачи в воздухе в ходе специальной военной операции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Пара ударных вертолетов Ка-52 взмывает в небо. У экипажей очередной боевой вылет. Первым идет ведущий, сразу за ним - ведомый: на предельно малой высоте, над полями и водоемами, почти касаясь крон деревьев. Это позволяет находиться вне зоны видимости ПВО противника.

На борту вертолетов находится мощное вооружение, в том числе противотанковые управляемые ракеты «Вихрь». Предельная концентрация внимания: несколько секунд, «Аллигаторы» появляются, словно из ниоткуда... Залп! И ПТУРы устремляются к цели.

Опорники ВСУ и вражеская пехота поражены. Это видно на кадрах объективного контроля. Однако вражеские зенитчики, заметив «Аллигатор» атакуют его из американских ПЗРК «Стингер». Ка-52 выпускает тепловые ловушки. Система не подводит, и ракета противника уходит мимо.

Летчики армейской авиации спокойно покидают кабину, будто и не было той вражеской ракеты от «Стингера» и смертельной опасности. Бойцы разминают спину и ноги - серия коротких упражнений. В движениях и голосах не чувствуется напряжения .

«Бортовой комплекс обороны отработал как надо. Отвел ракету, которую по нам пускали. В принципе, с такой дальности видел первый раз. Противник, в принципе, достаточно бешеный и неугомонный, потому что, по сути, ракет ПЗРК у них безлимит. То есть пускают их с любых дальностей. Очень часто видим, что ракеты, пущенные по нам, падают - не долетают. То есть то ли недоученные, то ли реально безлимит», - рассказал штурман Ка-52 с позывным «Буби».

На поле первыми экипаж встречают авиаинженеры. Пополнить боекомплект и запасы топлива, осмотреть фюзеляж, двигатель и лопасти, проверить работу системы - задача этих специалистов: полностью подготовить вертолеты к очередному боевому вылету. Команда отправляться в воздух может быть отдана в любой момент.

«От нас зависит жизнь и здоровье наших пилотов. Ну и в дальнейшем даже судьба нашей страны», - высказался инженер авиационного комплекса Александр.

Не менее четырех вылетов в день. Летчики всегда готовы занять свое место в кабине, а возможности «Аллигаторов» позволяют выполнять сложнейшие задачи на высшем уровне. Многоцелевой Ка-52 не только эффективно поражает укрепрайоны ВСУ и скопления техники противника, но и оказывает поддержку наземным подразделениям. Также он может быть задействован в сопровождении транспортных вертолетов и воинских колонн.

Однако и ударным Ка-52 необходима страховка. В небе их сопровождают многоцелевые вертолеты Ми-8, чтобы в случае необходимости прикрыть и эвакуировать экипажи. А на аэродроме, после нелегкой работы, летчики уже по традиции на специальных контейнерах для управляемых ракет пишут маркером строки из произведений русских поэтов. А затем вновь и вновь поднимают «Аллигаторов» в небо, отправляясь на боевые вылеты.

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