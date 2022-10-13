СБ: РФ выступает за дипломатическое решение украинского вопроса, но не за счет своей безопасности

Москва также рассчитывает, что иностранные государства будут серьезнее относиться к инициативам России по формированию равной и неделимой безопасности, указали в СБ.

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Российская сторона выступает за скорейшее дипломатическое разрешение украинского кризиса, но не за счет собственной безопасности. При этом у РФ нет цели никого «разорвать», ибо страна желает мирно сосуществовать с Украиной и всей Европой. Такое мнение выразил заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов.

«Россия также является сторонником скорейшего дипломатического решения проблемы. В отличие от некоторых других государств мы не хотим решить все силой, не призываем к уничтожению противника, не стремимся "разорвать его в клочья". Нет, мы хотим мирно сосуществовать не только с Украиной, но и со всей Европой», - сказал политик в интервью ТАСС.

Кроме того, Москва рассчитывает, что иностранные государства будут серьезнее относиться к инициативам России по формированию равной и неделимой безопасности.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с постановкой вопроса о том, что НАТО воюет на стороне Украины. На уточняющий вопрос о том, какие действия в связи с этим будет предпринимать Россия, официальный представитель Кремля ответил, что соответствующие действия предпринимаются с 24 февраля.