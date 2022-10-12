В Кремле констатировали, что НАТО воюет на стороне Украины

На уточняющий вопрос о том, какие действия в связи с этим будет предпринимать Россия, пресс-секретарь президента РФ ответил, что соответствующие действия предпринимаются с 24 февраля.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков согласился с постановкой вопроса о том, что НАТО воюет на стороне Украины.

Журналисты задали ему вопрос, можно ли считать слова генсека НАТО Столтенберга о том, что поражение Украины будет означать поражение альянса, признанием того, что НАТО воюет на стороне Украины.

«Можно», - ответил Песков.

На уточняющий вопрос о том, какие действия в связи с этим будет предпринимать Россия, пресс-секретарь президента ответил, что соответствующие действия предпринимаются с 24 февраля.

Также Дмитрий Песков подтвердил, что цели специальной военной операции на Украине остаются прежними.