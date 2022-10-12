Путин заявил, что установление искусственных ценовых потолков на энергию провоцирует ее нехватку и рост цен

Путин отметил, что это ударит в первую очередь по беднейшим государствам.

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Искусственные ценовые потолки на нефть неизбежно ухудшат инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости. Об этом заявил президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

«Нужно четко понимать, если ограничить цену нефти из России или других стран, установить какие-то искусственные ценовые потолки, то это неизбежно ухудшит инвестиционный климат во всей мировой энергетике, затем спровоцирует усиление глобального дефицита энергоресурсов и дальнейший рост их стоимости, а это, повторяю, ударит в первую очередь по беднейшим государствам», - сказал Владимир Путин.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявлял, что союзники наживаются на беде Европейского Союза с газом. Так, согласно его словам, Осло уж слишком хорошо устроился на месте нового экспортера газа в Евросоюз.